Москва, , 18:27 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела РФ предлагает ряд законов, направленные на борьбу с пропагандой наркотиков в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Прежде всего, предлагается ускорить рассмотрение законопроекта, ужесточающего ответственность за предоставление площадки для пропаганды наркотиков, сказал Пискарёв.

«Также просим ускорить рассмотрение законопроекта, который вводит уголовную ответственность за распространение наркотиков с использованием интернета», — сказал он.

В планах комиссии — ужесточить наказание по статье 150 УК, которая предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с оборотом наркотиков.

«Предусмотреть наказание как за сбыт наркотиков — до 20 лет лишения свободы. Это справедливо. Вся комиссия поддержала эту инициативу, она поддержана представителями правоохранительных органов», — указал депутат.

Читайте развитие сюжета: В Госдуме готовят наказание за пропаганду наркотиков в РФ из-за рубежа