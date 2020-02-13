Москва, , 18:18 — REGNUM Сирийские войска при поддержке РФ уничтожают террористов и освобождают мирных жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 февраля заявил политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя антироссийский демарш президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Дамаск и Москву в нападении на мирных жителей в Идлибе.

«На мирных жителей Идлиба довольно регулярно нападают боевики нескольких местных отделений «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM), — сказал Вассерман. — Они могут переименовываться как угодно, но волчьи зубы видны из-под любой маски. Так что, если Эрдоган выбрал их в качестве «мирных жителей», ну так ему же хуже. Насколько я могу судить, именно сирийские войска при поддержке РФ уничтожают террористов и освобождают мирных жителей».

Более того, как подчеркнул Вассерман, процесс освобождения мирного населения подробнейшим образом документирован.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Эрдогана, сирийская регулярная армия, российские войска и иранские боевики постоянно нападают на мирных жителей в Идлибе.

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