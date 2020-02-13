Москва, 13 февраля 2020, 18:18 — REGNUM Сирийские войска при поддержке РФ уничтожают террористов и освобождают мирных жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 февраля заявил политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя антироссийский демарш президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Дамаск и Москву в нападении на мирных жителей в Идлибе.
Более того, как подчеркнул Вассерман, процесс освобождения мирного населения подробнейшим образом документирован.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Эрдогана, сирийская регулярная армия, российские войска и иранские боевики постоянно нападают на мирных жителей в Идлибе.
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