Брюссель, , 18:18 — REGNUM О согласии НАТО «расширить свою миссию» на Ближнем Востоке сообщил 13 февраля журналистам американский министр обороны Марк Эспер.

Он добавил, что НАТО изучает вопрос о расширении деятельности в Ираке в координации с иракскими властями, а также с проамериканской коалицией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг 12 февраля заявил о планах НАТО расширить тренировочные миссии в Ираке. Это будет происходить в случае одобрения таких действий Багдадом.

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