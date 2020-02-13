Вашингтон, , 18:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп неожиданно отреагировал на новость о расторжении Филиппинами договора с США о статусе иностранных вооруженных сил, что приведет к выводу из страны американского военного контингента сообщает 13 февраля Синьхуа.

Глава Белого дома считает, что прекращение действия договора позволит США сэкономить значительный средства, которые они в настоящее время тратят на помощь официальной Маниле в противодействии экстремистским повстанцам. При этом заявление Трампа вступило в противоречие с ранее высказанным мнением министра обороны страны Марка Эспера, который считает расторжение договора неверным и недружественным шагом.

Отметим, что вывод американских военных с Филиппин повышает безопасность ряда прибрежных азиатских стран, прежде всего Китая.