Вашингтон, , 18:02 — REGNUM В «схватке» демократов, претендующих на президентское кресло, может одержать верх миллиардер Майкл Блумберг, написал 13 февраля американский президент Дональд Трамп в Twitter.

По словам Трампа, у Блумберга есть шанс победить сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — за счёт денег:

«Он ненавидит сумасшедшего Берни и, имея достаточно денег, может остановить его».

Напомним, оба демократа Блумберг и Сандерс претендуют на президентское кресло. Кого из них Демпартия выдвинет кандидатом в президенты, будет решено на праймериз. Имя объявят в середине июня.

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