Вашингтон, 13 февраля 2020, 18:02 — REGNUM В «схватке» демократов, претендующих на президентское кресло, может одержать верх миллиардер Майкл Блумберг, написал 13 февраля американский президент Дональд Трамп в Twitter.
По словам Трампа, у Блумберга есть шанс победить сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — за счёт денег:
Напомним, оба демократа Блумберг и Сандерс претендуют на президентское кресло. Кого из них Демпартия выдвинет кандидатом в президенты, будет решено на праймериз. Имя объявят в середине июня.
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