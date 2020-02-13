Минск, , 17:57 — REGNUM В Белоруссии могут сменить государственный герб. Об этом сегодня, 13 февраля, пишут белорусские СМИ.

Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев. Возможно, этот законопроект будет рассмотрен весной 2020 года.

В законопроекте сказано, что герб Белоруссии будет выглядеть «более объемно», а надпись «Республика Беларусь» на ленте станет четче.

Предлагается также несколько изменить цвет ленты флага, форму колосьев, изображения льна и клевера, а граница страны поменяет цвет с зеленого на золотой.

Кроме того, на глобусе в нижней части герба немного по-другому прорисуют контуры материков. Акцент будет смещен в сторону карты именно Европы, тогда как на старом варианте был изображен фрагмент Евразии.

По сути изменения носят в основном художественный характер. Краски герба станут не такими кислотными. Красная звезда, венчающая герб, останется и даже будет увеличена в размерах.