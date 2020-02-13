* талибы — запрещённая в России организация

Брюссель, , 17:47 — REGNUM О разработке американцами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) договорённости о временном прекращении насилия сообщил 13 февраля журналистам министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер.

Эспер «США и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) договорились о предложении прекратить насилие на семь дней».

Напомним, американцы ведут переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о снижении насилия и о прекращении огня в Афганистане. Уступать в вопросе о снижении насилия талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не стремятся.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кабуле рассказали о том, какие условия США выдвинули талибам*