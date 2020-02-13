Ялта, Крым, , 17:44 — REGNUM Обстановка в мире во многом напоминает ситуацию перед началом Второй мировой войны. Об этом 13 февраля заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на международной конференции, посвященной 75-летию Ялтинской конференции 1945 года.

«Сегодняшняя обстановка в мире во многом напоминает ситуацию перед началом Второй мировой войны, когда отказ найти совокупное совместное решение для того, чтобы остановить потенциально грядущую нацистскую агрессию, привел планету к катастрофе, выходом из которой и стали решения Ялтинской конференции 1945 года», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма напомнил, что именно российский полуостров стал местом, где были приняты решения о создании Организации Объединенных Наций и согласован вопрос о принятии решений в Совете Безопасности ООН.

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