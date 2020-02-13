Ташкент, , 17:38 — REGNUM В связи с празднованием 75-летия победы во Второй мировой войне изучено состояние и уделяется особое внимание реставрации монументов, одним из таких объектов является памятник Фёдору Полетаеву, сообщает пресс-служба администрации города Ангрена (Ташкентская область).

Монумент Фёдору Полетаеву — Герою Советского Союза и Национальному герою Италии, был установлен в 1972 году, он являлся активным членом итальянского движения Сопротивления в период Второй мировой войны.

«К проводимым работам хокимиятом Ташкентской области привлечены известный мастер-скульптор и специалисты данной сферы, в настоящее время изготавливается бюст Полетаеву Фёдору Андриановичу», говорится в сообщении.

Администрация города извещает, что торжественное открытие монумента Фёдору Полетаеву состоится до 5 марта.