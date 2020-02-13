Ялта, Крым, , 17:37 — REGNUM Крымская Ялта стала родиной ООН, необходимо доносить до всего мира эту констатацию, повышающую международный статус российского полуострова. Об этом 13 февраля заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на международной конференции, посвященной 75-летию Ялтинской конференции 1945 года.

«Крымский полуостров стал местом, где были установлены принципы послевоенного мироустройства, приняты решения о создании Организации Объединенных Наций, согласован вопрос о принятии решений в Совете безопасности ООН на основе единогласия… Решения этой конференции позволили в течение многих десятилетий обеспечивать стабильность в Европе и предотвращать глобальные войны. Таким образом Ялта стала родиной ООН, и мы должны доносить до всего мира эту констатацию, повышающую международный статус Крыма», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что в канун 75-летия Великой Победы в мире обострились идеологические противоречия по итогам Второй мировой войны.

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