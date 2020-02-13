Ялта, Крым, 13 февраля 2020, 17:37 — REGNUM Крымская Ялта стала родиной ООН, необходимо доносить до всего мира эту констатацию, повышающую международный статус российского полуострова. Об этом 13 февраля заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на международной конференции, посвященной 75-летию Ялтинской конференции 1945 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что в канун 75-летия Великой Победы в мире обострились идеологические противоречия по итогам Второй мировой войны.
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