Ташкент, , 17:31 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел 13 февраля рабочее совещание, посвященное вопросам совершенствования системы охраны и защиты государственной границы Узбекистана, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В совещании приняли участие руководители аппарата Совета безопасности при президенте страны и Службы государственной безопасности.

На совещании, помимо прочего, было уделено внимание вопросам внедрения современных автоматизированных систем пограничного контроля и информационно-коммуникационных технологий, а также организации слаженного взаимодействия подразделений пограничных войск с силовыми, правоохранительными структурами и органами государственной власти на местах.

Президентом даны указания по обеспечению поступательной динамики взаимодействия по линии пограничных ведомств государств Центральной Азии, наращиванию совместных мероприятий с различными международными организациями, а также обеспечению своевременной и качественной реализации достигнутых с зарубежными партнерами договоренностей по активизации приграничного сотрудничества.

«Президентом Шавкатом Мирзиёевым обращено внимание на важность создания благоприятных условий для граждан и иностранных гостей при пересечении государственной границы, что призвано способствовать росту взаимных поездок, развитию торговых, туристических и культурных обменов в регионе», говорится в сообщении.