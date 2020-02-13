Рига, , 17:29 — REGNUM Депутаты парламента Латвии в окончательном чтении приняли поправки к закону о «Статусе депутата муниципальных образований». Об этом пишет портал LSM.

Поправки предусматривают, что в дальнейшем депутаты, у которых будет выявлена недостаточная степень владения латышским языком, должны пройти обучение за свой счёт.

Таки образом, парламент Латвии лишил самоуправления возможности вносить в местные бюджеты статью расходов по обучению депутатов латышскому языку. Проверять уровень владения депутатов латышским языком, как и всех граждан страны, поручено Центру государственного языка (ЦГЯ).

Если в ходе проверки знания будут признаны неудовлетворительными у народного избранника будет 6 месяцев для углубления своих знаний. После этого, в течение месяца ЦГЯ проведёт ещё одну проверку. Если депутат не явится на повторную проверку, или покажет в её ходе ненадлежащие знания его мандат будет аннулирован.