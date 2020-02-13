Кострома, , 17:28 — REGNUM Глава Костромской области Сергей Ситников не писал заявление об отставке «ни с открытой, ни закрытой датой», — сообщает Kostroma.Today.

Сергей Ситников прокомментировал на своей ежегодной пресс-конференции слухи о его отставке, которые муссируются в некоторых СМИ. В статьях утверждалось, что десять губернаторов, в том числе и костромской, написали заявление об отставке.

Как заявил костромской губернатор, такого заявления он не писал, но считает, что надо уходить, если нет народной поддержки.

«Губернаторы начинают людям надоедать, люди от них устают. Считают, что ведут себя правильно, а поддержки народной не находят. Хотелось бы, чтобы никакой руководитель региона до такого края не доходил», — заявилСергей Ситников.

Сергей Ситников управляет Костромской областью с апреля 2012 года, выборы губернатора в регионе пройдут в сентябре 2020 года.