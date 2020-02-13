Москва, , 17:28 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о возможности закрепления в Конституции «ядерного статуса» России. Речь об этом зашла сегодня, 13 февраля, на встрече главы государства с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституции.

По словам Путина вносить в Конституцию ядерный статус России не является чем-то необходимым, тем более, что времена могут измениться и ядерное оружие будет уже не таким грозным, как сейчас.

«Это не обязательно ядерное оружие. Это может быть оружие на новых физических принципах, чем сейчас и занимаются наши ученые. Ядерный статус не вечный. Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому, что появились новые технологии», — сказал Путин.