Ялта, Крым, 13 февраля 2020, 17:24 — REGNUM В канун 75-летия Великой Победы, идеологические противоречия по итогам Второй мировой войны обострились. Об этом 13 февраля во время конференции в Ливадийском дворце «Ялта-1945: уроки истории» заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.
По его словам, конференция, которая сегодня проходит в Ялте, очень важна, потому что сейчас в мире очень не хватает компромисса, который был достигнут в тот период.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что крымская встреча на высшем уровне 1945 года — опыт истинного союзничества, который может и должен служить ориентиром для современных государственных деятелей.
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