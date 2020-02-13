Ялта, Крым, , 17:24 — REGNUM В канун 75-летия Великой Победы, идеологические противоречия по итогам Второй мировой войны обострились. Об этом 13 февраля во время конференции в Ливадийском дворце «Ялта-1945: уроки истории» заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Именно сейчас обострились идеологические противоречия по итогам Второй мировой войны. Для нас это очень болезненная тема. Были вырваны из «тела» нашего народа 30 миллионов жизней, которые не вернуть уже никогда. Поэтому Россия является носителем и хранителем этой правды… Здесь, среди всех присутствующих журналистов, политиков нет ни одного человека, в семье которого не пострадал бы родственник во время Великой Отечественной войны. Поэтому именно мы должны быть форпостом борьбы против фальсификации истории», — сказал Константинов.

По его словам, конференция, которая сегодня проходит в Ялте, очень важна, потому что сейчас в мире очень не хватает компромисса, который был достигнут в тот период.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что крымская встреча на высшем уровне 1945 года — опыт истинного союзничества, который может и должен служить ориентиром для современных государственных деятелей.

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