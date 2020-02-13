Москва, , 17:18 — REGNUM Ядерный статус не вечен и России в первую очередь нужно быть на шаг впереди относительно других держав в развитии военных технологий. Об этом 13 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, комментируя предложение закрепить в Конституции за Россией статус ядерной державы.

«Что касается ядерного статуса, не знаю, надо ли это отмечать в Конституции. Вопрос ведь не в том, что мы ядерная держава сегодня, а в том, чтобы мы были на шаг впереди по всем системам вооружения навсегда. А это может быть не обязательно ядерное оружие, это может быть оружие на новых физических принципах, может быть ещё что-то, о чём, думаю, не к месту будет говорить, но чем занимаются наши учёные, промышленность», — заявил Путин.

«Ядерный статус это не вечное… Каменный век закончился не потому, что камни кончились. Появились новые технологии. Так и в оборонной сфере. Может быть, когда ядерное оружие будет не самым эффективным или будет бессмысленным. Над этим работают некоторые эксперты за рубежом, чтобы сделать его (ядерное оружие) бессмысленным для обладателей. Например, система противоракетной обороны», — добавил он.

Однако после появления гиперзвукового оружия эти усилия и многомиллиардные затраты сами стали бесперспективными, отметил президент.

«То, что должны быть на шаг впереди по оборонному потенциалу — это точно. Надо ли в Конституции писать, я не уверен. Ядерный статус очень важен сегодня и долгое время будет важен. Но так будет не всегда», — добавил Путин.