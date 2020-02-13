Москва, , 17:15 — REGNUM Для Турции провинция Идлиб (Сирия) является главным активом в торге с Россией и Ираном, однако сейчас этот актив под угрозой, считает эксперт Института глобализации и социальных движений по проблемам Ближнего Востока Михаил Балбус. Об этом он заявил 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Турция изначально ставила своей задачей смену режима в Сирии и приход к власти организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM) и аффилированных с ними сил, — сказал Балбус. — Однако эта цель оказалась недостижимой уже в 2013, когда появились новые группы исламистов, не связанных с Турцией и ориентированных на Саудовскую Аравию. Позже, к 2015 году, стало очевидно, что правительство Сирии как минимум не проиграет. В то же время возникли курдские кантоны, которые Турция рассматривает как угрозу национальной безопасности, и возникла проблема беженцев, существенное количество которых находится в Турции».

Таким образом, как пояснил Балбус, первоначальные цели Турции оказались недостижимыми и были заменены на более реалистичные.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийская регулярная армия, российские войска и иранские боевики постоянно нападают на мирных жителей в Идлибе.