Луганская Народная Республика, 13 февраля 2020, 17:14 — REGNUM Военнослужащий ВСУ подорвался на украинской мине в районе села Крымское, сообщает 13 февраля Луганский информационный центр.
По словам офицера Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, это произошло при выполнении инженерных работ по снятию минных полей, оставленных 14-й механизированной бригадой.
Он пояснил, что «на одной из мин подорвался военнослужащий 93-й механизированной бригады ВСУ старший солдат Заплавский».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЛНР 10 февраля трое украинских военных подорвались на своей мине в районе села Орехово.
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