Москва, , 17:18 — REGNUM Крымскотатарские радикалы Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, Ленур Ислямов — первые «кровопийцы», обитающие на Украине, которых нужно отправить «на перевоспитание». Об этом 13 февраля заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает ИА REGNUM.

«Бывают же такие чудища, которых даже поцелуй «красавицы» не расколдует — как были косматыми хуторскими вурдалаками, так ими и останутся. Серебряные пули на них тратить не будем — мы же добрые и милостивые люди, да? Отправим их, например, на принудительные работы — пусть пустят свою бездонную энергию на уборку границ с Крымом и восстановление Донбасса. Соберут мусор, подметут дорожки — всё на радость Грете Тунберг», — отметила Поклонская.

А первые кровопийцы, обитающие на Украине, по её словам, которых нужно отправить «на перевоспитание», — крымскотатарские радикалы Чубаров, Джемилев, Ислямов.

«Персонажи из мира чертей, русалок и леших. Это такие лжеукраинцы (в простонародье — жулики), которые дурили крымских татар до 2014 года, а потом сбежали на Украину и продолжают паразитировать, разжигая национальные войны. Один из этих аферистов додумался предложить ввести уголовную ответственность для людей, переехавших в Крым. Добрейшей души человек! Такую инициативу надо разбирать в чеховской «Палате № 6». А всё будет проходить в стиле фильма «Адвокат дьявола»: на стороне защиты — Киану Ривз, на стороне обвинения — Аль Пачино. Всё будет продолжаться, пока к ним не прибежит медсестричка с галоперидолом… Чубаров и Ко — ваше место в психушке. А за свой украинский бизнес не переживайте — ваши дети, жёны и любовницы присмотрят. Как за крымским бизнесом, который вы, «патриоты», ещё не закрыли», — подчеркнула депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер экстремистской организации «меджлис» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил провести «пеший марш на Крым», отметив, что акция станет сигналом международным организациям, которые якобы стремятся поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.