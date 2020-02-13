Бишкек, , 17:11 — REGNUM Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о введении наказания за нападение на медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Также инициированный депутатом Аидой Исмаиловой законопроект предусматривает ужесточение наказания за причинение легкого вреда здоровью представителям власти и работникам госорганов во время исполнения ими своих служебных обязанностей.

Парламентарий предлагает наказывать совершивших такие проступки граждан в размере от 60 тысяч до 80 тысяч сомов (от 54 тысяч до 72 тысяч рублей) или лишением свободы на срок от шести месяцев до одного года.

Автор законопроекта отмечает, что в последнее время участились случаи нападения на медицинских работников, но в законодательстве за подобное правонарушение не предусмотрено наказание, которое бы могло эффективно повлиять на сложившуюся негативную ситуацию.