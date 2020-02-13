Москва, , 17:11 — REGNUM В Конституции России может быть закреплено — должным образом продуманное — положение о запрете на отчуждение территорий России в пользу других стран. Об этом 13 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, комментируя возможность ввести запрет на отчуждение территорий России.

«У нас переговоры тем не менее проходят с партнёрами по некоторым вопросам. Но сама по себе идея мне нравится. Так что давайте юристам поручим, попросим их сформулировать это должным образом», — заявил Путин.

Поправку предложили в связи с участившимися разговорами о передаче ряда территорий России другим государствам, в том числе Курильских островов Японии, возвращении Крыма Украина и даже отчуждении Калининградской области.