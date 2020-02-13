Москва, , 17:09 — REGNUM Сам факт наложения штрафных санкций на Facebook и Twitter не освобождает их от требования локализовать в России данные российских пользователей этих соцсетей, прокомментировали в Роскомнадзоре сегодняшний приговор суда.

Если требование о локализации не будет выполнено, то сумма штрафа будет увеличиваться, отмечает надзорное ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля мировой судья вынес решение оштрафовать компании Facebook и Twitter на 4 млн рублей каждую за отказ о переносе на серверы в России персональных данных российских пользователей этих социальных сетей.

Напомним, это первый прецедент по новому нормативу, вступившему в законную силу в декабре 2019 года.

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