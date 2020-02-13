Киев, , 17:13 — REGNUM «Европейские» партнеры Украины изначально не высказали «большого восторга» относительно желания Киева заключить т.н. соглашение о «промышленном безвизе» (официально — соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции).

Об этом на брифинге сегодня, 13 февраля, заявил украинский вице-премьер-министр по евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Чиновник заявил, что Киеву удалось «изменить в корне» позицию ЕС по этому вопросу и сейчас в Брюсселе подтверждают, что готовы двигаться по этому пути.

«Это благодаря тому, что парламент принял все необходимое законодательство… благодаря тому, что и президент, и правительство и украинская дипломатия очень активно работали с ЕС, разъясняли им преимущества этого», — заявил Кулеба.

Вице-премьер-министр уточнил, что до конца текущего года на Украине планируют ввести соответствующие технические регламенты и реформировать институты. После этого, в начале следующего года, возможно подписание соглашения.

ИА REGNUM напоминает, что в последнее время темпы падения промышленного производства на Украине приобрели угрожающий характер — согласно официальной информации в ноябре-декабре 2019 года падение промышленности составляло 7−8%.