Бишкек, , 17:07 — REGNUM Казахстанский самолет, эвакуировавший из Китая 171 гражданина Казахстана и 40 граждан Киргизии, приземлился в аэропорту Алма-Аты сегодня, 13 февраля, передают киргизстанские СМИ.

Отмечается, что это последний авиарейс, вывозивший из КНР киргизстанцев и казахстанцев из-за возникшей в этой стране вспышки коронавирусной инфекции. Привезенных из Китая киргизстанцев передали представителям киргизской стороны, которые доставили их в Киргизию и поместили в карантин.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, по состоянию на 13 февраля 2020 года выявлено 60 347 зараженных коронавирусом. Умерли 1 369 человек. Выздоровело 6 122 пациента.