Москва, , 17:06 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение члена рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию режиссера, актера театра и кино Владимира Машкова закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Речь об этом зашла сегодня, 13 февраля, на встрече президента с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

Машков предложил, чтобы в Конституции содержался запрет на отторжение территории России.

Режиссер рассказал, что в минувшем году совершил поездку по регионам России от Калининграда до Владивостока с целью набора студентов. Он много общался с людьми и увидел опасения сограждан, особенно в приграничных регионах, которые вызваны публикациями в иностранной прессе о возможности отторжения от России тех или иных территорий.

В частности, иностранные политологи говорят, что пока президент — Путин, никакой возможности отнять у России земли нету. Но когда президентом будет другой человек, тут-то и появится «окно возможностей». В связи с этим Машков и предлагает закрепить в конституции «железобетонный» запрет на отторжение территорий России и даже запрет на ведение переговоров об этом.

«Идея мне нравится», — ответил Путин.