Рига, , 17:05 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии готова провести внеочередные выборы в Рижскую думу 25 апреля. Об этом, как пишет портал LSM, сообщила руководитель ЦИК страны Кристине Берзиня.

По ее словам, в этом случае партиям Латвии необходимо в установленном законом порядке внести списки кандидатов в период с 20 по 26 марта.

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля депутаты парламента Латвии приняли решение о роспуске Рижской думы. Законопроект, представленный министерством среды и регионального развития страны, поддержали 62 депутата из 100.

Читайте также: Парламент Латвии утвердил роспуск Рижской думы