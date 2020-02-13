Москва, , 17:03 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется остановить зимнее наступление сирийской армии, считает эксперт Института глобализации и социальных движений по проблемам Ближнего Востока Михаил Балбус. Об этом он заявил 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обвинения турецкого президента в адрес РФ.

«Эрдоган преследует цель остановить зимнее наступление сирийской армии, — сказал Балбус. — Первоначальной целью наступления было освобождение трассы М-5 (Хама-Алеппо). Однако оборона боевиков схлопнулась, и чисто военными средствами они справиться не могут. Наступление для правительственных сил проходит успешно. Им удалось также продвинуться на юго-западе Алеппо, взяв доселе неприступный бастион Рашиддин-4, который был опорой боевиков, обстреливавших оттуда запад Алеппо».

По сути, как подчеркнул Балбус, для боевиков возникает прямая угроза потери Идлиба.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, микрорайон Рашидин-4 (провинция Алеппо, Сирия) освобождён от боевиков отрядами Сирийской арабской армии (САА).