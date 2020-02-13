Москва, 13 февраля 2020, 17:03 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется остановить зимнее наступление сирийской армии, считает эксперт Института глобализации и социальных движений по проблемам Ближнего Востока Михаил Балбус. Об этом он заявил 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обвинения турецкого президента в адрес РФ.
По сути, как подчеркнул Балбус, для боевиков возникает прямая угроза потери Идлиба.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, микрорайон Рашидин-4 (провинция Алеппо, Сирия) освобождён от боевиков отрядами Сирийской арабской армии (САА).