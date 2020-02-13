Москва, , 17:03 — REGNUM Ряд центральных органов власти могут быть перенесены из Москвы в другие города России. Об этом 13 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

«Я ничего против не имею. У нас Конституционный суд находится в Петербурге. Мы хотим туда весь Верховный суд перенести, чтобы рассредоточить центральные органы власти, судебную систему вообще отделить от того большого потока денег, который в Москве крутится», — заявил Путин.

Он отметил, что такая норма уже фактически действует, но ничего плохого, если она будет закреплена прямо в Конститции, не будет.

Согласно поправке, предлагается дополнить статью 70 Конституции нормой, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов власти может быть другой, кроме Москвы, город, определённый федеральным конституционным законом.