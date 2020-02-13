Екатеринбург, , 17:01 — REGNUM Поездки по Москве новый британский посол Дебора Броннерт планирует осуществлять на электромобиле, сообщила она 13 февраля журналистам.

Находясь в Екатеринбурге, она заявила, что будет первым послом Соединённого Королевства, передвигающимся на экологически чистом транспорте. При этом она отметила, что британцы неравнодушны к проблемам загрязнения воздуха.

Напомним, Броннерт сменила на посту посла Великобритании в России Лори Бристоу. Она находится в стране с конца прошлого года.

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