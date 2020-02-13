Ялта, Крым, 13 февраля 2020, 17:01 — REGNUM Опыт сотрудничества руководителей СССР, США и Великобритании в рамках Ялтинской конференции 1945 года должен стать ориентиром для современных лидеров. Об этом 13 февраля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на международной научной конференции «Ялта-1945: уроки истории» в Ливадийском дворце в Крыму.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в мире всё более настоятельно ощущается необходимость перезагрузки послевоенного устройства, но при этом обязательно должно быть соблюдено одно условие: не допустить ревизии итогов Второй мировой войны.
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