Вашингтон, , 16:52 — REGNUM Ситуацию с Северной Кореи обсудили на встрече 13 февраля американский и российские дипломаты, сообщили в посольстве РФ в США.

Переговоры прошли в Вашингтоне между замглавы Госдепа Алексом Вонгом с одной стороны и заместителям российского министра иностранных дел Игорем Моруловым и российским послом по особым поручениям Олегом Бурмистровым — с другой.

Вонг высказался в том смысле, что Вашингтон готов продолжать дипломатические контакты с Пхеньяном. США, по его словам, хотят, чтобы главы обоих государств выполняли договорённости, которые были ими заключены на саммите в Сингапуре (12 июня 2018 г.).

Американцы, отмечает Вонг, считают важным сотрудничество с Россией по этому вопросу.

Напомним, саммит Соединённых Штатов и Северной Кореи в Сингапуре стал первой исторической встречей президента США Дональда Трампа и главой КНДР Ким Чен Ына.

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