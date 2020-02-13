Москва, , 16:46 — REGNUM В то время как брак в России должен определяться как союз мужчины и женщины, в отношении понятия семьи есть определённые нюансы. Об этом 13 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, комментируя предложение о том, чтобы в полномочия правительства входили вопросы поддержки семьи и укрепления традиционных семейных ценностей.

«Вы сказали — союз мужчины и женщины. А если это не полная семья? Надо уточнить некоторые вещи. Брак — это союз и мужчины. С семьёй немножко по-другому, но идея сама по себе правильная и должна быть поддержана. Но нужно подумать, в каких формулировках и где это сделать», — заявил Путин.