Ашхабад, , 16:38 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с генеральным директором компании КамАЗ Сергеем Когогиным, передает «Туркменистан сегодня».

Туркменский лидер обсудил с главой российской компании возможности реализации совместных инвестиционных проектов и вопросы, касающиеся организации дополнительных поставок автомобильной спецтехники производства Камского автозавода.

При этом Бердымухамедов подчеркнул, что особое внимание следует уделить соответствию поставляемого автотранспорта предъявляемым Туркменией требованиям по безопасности, надежности и соответствию экологическим стандартам страны.

В свою очередь Сергей Когогин отметил, что рынок Туркмении является одним из ключевых для КамАЗа, а потому российский автопроизводитель будет выполнять все взятые на себя обязательства — строить сервисные центры и повышать квалификацию местного персонала, обслуживающего автотехнику.

ИА REGNUM напоминает, что российская компания КамАЗ заключила с властями Туркмении контракт на поставку почти 2000 грузовых машин в течение 2019−2021 годов. Также российская компания пообещала открыть в туркменских регионах четыре отделения учебно-сервисного центра КамАЗа.