Москва, , 16:38 — REGNUM Порождением больного сознания, поражённого неизлечимой русофобией, назвал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявления польского посла в Берлине Анджея Пшилебского о роли СССР во Второй мировой войне.

Об этом российский политик сообщил 13 февраля на своей странице в Twitter. По его мнению, Варшава занимается созданием «альтернативной версии» Второй мировой войны.

«Только больное неизлечимой русофобией сознание могло породить такой безумный идеологический фантазм», — написал Алексей Пушков.

Напомним, 8 февраля в газете Märkische Oderzeitung Пшилебский опубликовал статью «Война началась не в 1941-м», в которой обвинил Советский Союз в нападении в 1939 году на Польшу, что якобы сделало невозможным её дальнейшее сопротивление нацистской Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, советские войска вошли на территорию Польши 17 сентября 1939 года, когда польские вооружённые силы и государство прекратили своё существование. Бегущее в это время за границу польское правительство направило в военные части приказ не оказывать сопротивления Красной армии.

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