Брюссель, , 16:33 — REGNUM Украинские президент Владимир Зеленский должен приложить больше усилий «на пути к мирному урегулированию» в Донбассе, сообщил 13 февраля журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Зеленский уже предпринял важные шаги в плане «мирного разрешения конфликта на Украине». Но нужно сделать ещё больше, поскольку в Донбассе «много проблем» в виде каждодневных нарушений режима прекращения огня.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля украинские власти неофициально заявили, что Зеленский не планирует закреплять в украинской конституции особый статус Донбасса.

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