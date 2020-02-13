Тбилиси, , 16:27 — REGNUM Комитет по ассоциации Евросоюз-Грузия впервые за все время своей работы не принял документ, касающийся Грузии и выполнения ею соглашения об ассоциации. Об этом 13 февраля сообщили грузинские телекомпании.

По информации телекомпаний, часть членов комитета хотела внести в текст документы определенные исправления, касающиеся дела члена «Европейской Грузии» Гиги Угулавы, вопроса реформирования избирательной системы и некоторых других «актуальных» для грузинской оппозиции тем.

Представители правящей партии, которые участвовали в заседании, от внесения в документ исправлений отказались, депутаты Европарламента текст в его старом виде не поддержали, и принять его не удалось.

Результатами голосования удовлетворены лидеры оппозиции, соратники Гиги Угулава. Как заявляет член «Европейской Грузии» депутат Отар Кахидзе, провал документа свидетельствует о том, что правящая партия «Грузинская мечта» неуклонно движется к международной изоляции. Он также отметил, что это не первое предупреждение в адрес грузинских властей и за ним последуют другие.

По словам Кахидзе, разработанный «Грузинской мечтой» текст декларации был достаточно странным, так как в нем говорилось о прогрессе и о том, что в Грузии все идет хорошо.

«С нашей стороны последовала критика на все это. Я и Саломе Самадашвили (от «Национального движения») — представители оппозиции в этом комитете. Мы подготовили проект изменений. Потом следует голосование. Вначале депутаты европарламента голосуют, затем — представители парламента Грузии, и оба должны поддержать изменения, чтобы они были внесены. Наши изменения касались политических преследований, последнего дела Гиги Угулава, притеснения СМИ и бизнеса», — перечислил депутат пункты подготовленного оппозицией документа и подчеркнул, что «Грузинская мечта» провалила этот проект и выставила на голосование собственный, но проект декларации правящей партии не поддержали европарламентарии.

По оценке Кахидзе, «Грузинская мечта» потерпела в Европарламенте полный крах, несмотря на то, что за день до заседания комитета «лидершип» правящей партии в лице генсека Кахи Каладзе и исполнительного секретаря Ираклия Кобахидзе проводили в Страсбурге встречи и пытались убедить депутатов Европарламента в своей правоте.

«Это еще одно предупреждение для Иванишвили. Он движется к международной изоляции. Друзья и партнеры Грузии остаются друзьями и партнерами нашей страны, но не олигарха», — подчеркнул Кахидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля Верховный суд Грузии вынес решение по делу о растрате бюджетных средств из Фонда развития Тбилиси на сумму 48 миллионов лари, по которому Гиги Угулава осужден на 9 лет лишения свободы, но с учетом уже отбытого срока и закона об амнистии проведет в тюрьме 3 года 2 месяца и 8 дней. Вместе с ним были осуждены еще три бывших сотрудника мэрии Тбилиси, но относительно вынесенного им приговора оппозиция протеста не выражает. «Европейская Грузия», одним из лидеров которой является Угулава, и ее соратники по оппозиционной деятельности однозначно объявили бывшего мэра политзаключенным и требуют его освобождения.