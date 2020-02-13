Рига, , 16:24 — REGNUM Депутаты парламента Латвии приняли решение о роспуске Рижской думы. Законопроект, представленный министерством среды и регионального развития страны, поддержали 62 депутата из 100. Об этом пишет в четверг, 13 февраля, портал LSM.

Накануне голосования представители оппозиции сообщили, что не будут затягивать голосование и сам процесс отставки столичного самоуправления.

Далее, согласно закону, президент Латвии Эгил Левитс должен провозгласить принятый парламентом акт в течение 10−21 дня. Вероятнее всего, внеочередные выборы в Рижскую думу пройдут 25 апреля.