Брюссель, , 16:13 — REGNUM Сотни тысяч человек покинули сирийскую провинцию Идлиб, многие погибли из-за действий на этой территории правительственных войск Сирии, сообщил 13 февраля журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он обвинил Сирийскую арабскую армию в «ударах по гражданским целям» и призвал «сирийский режим, поддерживаемый Россией, прекратить эти нападения и начать мирный процесс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, НАТО в противостоянии Дамаска и Анкары в Идлибе стоит на стороне Турции. Сегодня, 13 февраля, турецкое командование заявило о пополнении контингента в Идлибе.

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