Страсбург, Франция, , 16:18 — REGNUM Законность приговора, вынесенного Верховным судом Грузии бывшему мэру Тбилиси и оппозиционному политику Гиги Угулаве, проверит специальная комиссия от Совета Европы (СЕ). Об этом 13 февраля рассказал журналистам первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский, сообщает агентство «Новости-Грузия».

"Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе и исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе провели интенсивные консультации в Совете Европы и предложили направить в Тбилиси специальную комиссию для установления фактов по этому делу. Это предложение было принято», —сказал Вольский.

Как заявил представитель парламента, оппозиция начала манипулировать информацией о приговоре Угулаве, кроме того к ним присоединились ряд лиц на международной арене. По его мнению, теперь до заключения специальной группы Евросоюза данный вопрос не может обсуждаться в международных кругах.

Вольский также отметил, что его не удивил скепсис в отношении миссии СЕ со стороны оппозиции Грузии.

Напомним, оппозиционные партии Грузии обвинили власти в том, что обвинительный приговор Угулаве является частью «политических репрессий», которые якобы начаты правящей партией «Грузинская мечта» против оппонентов. Часть депутатов Европарламента поддержала возмущение оппозиции.

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