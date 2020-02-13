Приштина, , 16:09 — REGNUM 12 февраля министр обороны Косово Антон Чуни провел встречу с послом Турции в Приштине Чагри Сакаром.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, косовский министр выразил Турции благодарность за помощь и поддержку в создании, развитии и продвижении мощностей и боевого оперативного потенциала Сил безопасности Косово, которые в настоящее время проходят трансформацию в Армию Косово.

Министр обороны Чуни выразил уверенность в том, что сотрудничество Косово с министерством обороны и вооруженными силами Турции будет наращиваться до тех пор, пока Косово не сможет вносить свой вклад в поддержание мира, безопасности и стабильности в мире.

В свою очередь, посол Сакар пообещал, что Турция, как сильный союзник Косово, как и прежде продолжит оказывать помощь и поддержку министерству обороны и Силам безопасности Косово во всех сферах.

Читайте ранее в этом сюжете: Население Косово поддерживает введение обязательной воинской службы — опрос