Киев, , 16:01 — REGNUM На Украине эксперты критически оценили заявление главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко о том, что депутаты парламента для повышения квалификации будут группами ездить на учебу в США в свободное от работы в Раде время, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 февраля.

«Причём тут учеба? Проблема в самой партии «Слуга народа», в том, что ее по сути нет», — заявляет политолог Олеся Яхно.

Она подчеркивает, что фракция «Слуга народа» как «сборище» представителей разных групп влияния и случайных людей так и не стала партией.

«Сто лет снилась этим людям вся эта политика и тем более — госуправление. Если партия не может сформулировать базовые позиции, объединяющие разных людей, то индивидуальные или групповые интересы неизбежно будут доминировать», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что по словам Корниенко, депутаты Рады поедут в США по учебно-ознакомительной программе, которая предлагает от трех до пяти дней дней провести в Конгрессе и еще пару дней — «ближе к местному самоуправлению»