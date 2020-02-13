Москва, , 15:48 — REGNUM Турция видит, что Россия находится в сложном положении, и рассчитывает извлечь из этого максимальные выгоды, считает депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 13 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я бы хотел напомнить, что вооружённые силы России — это единственные вооружённые силы, которые находятся на территории Сирии законно, по официальному приглашению руководства Сирии. Турция изначально является старейшим членом блока НАТО, — сказал Шерин. — На территории Турции находится американская военная база. Турция всегда, всю историю воевала с Российской империей. Сегодня Турция видит, что у Российской Федерации непростые времена. Нас обложили санкциями. У нас есть проблемы с Украиной. И в такой ситуации Турция пытается извлечь для себя максимальные выгоды. Не всегда самым корректным способом. На сегодняшний день у Эрдогана проблема номер один — это курды. И он не заинтересован в том, чтобы Сирия сохранила свои территории».

РФ в этой ситуации, по мнению Шерина, надо более тесно работать с курдами, так как «турецкая сторона, к сожалению, понимает только жёсткий язык».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе и пригрозил атаковать сирийские войска даже вне зоны деэскалации.

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