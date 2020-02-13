Анкара, 13 февраля 2020, 15:49 — REGNUM Дополнительные турецкие силы направлены в сирийскую провинцию Идлиб, чтобы получить контроль над этим регионом. Об этом заявил 13 февраля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передаёт Anadolu.
Контингент Турции нужен, чтобы поддерживать режим прекращения огня и контролировать регион. Сила будет направлена против тех, кто нарушает соглашение о прекращении огня, в том числе — против радикалов, пояснил министр.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил о решительном настрое на вытеснение сирийских правительственных сил за пределы наблюдательных пунктов Турции в зоне деэскалации Идлиб.
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