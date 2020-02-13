Исламабад, , 15:45 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл с двухдневным официальным визитом в Пакистан, об этом 13 февраля сообщает Geo TV.

По данным журналистов, глава турецкой республики проведет переговоры с премьер-министром Пакистана Имран Ханом, встреча может привести к заключению взаимовыгодных торговых соглашений.

Помимо экономического партнерства Эрдоган и Хан обсудят и партнерство политическое, отмечают журналисты.

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