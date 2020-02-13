Киев, , 15:40 — REGNUM Подпись президента РФ Владимира Путина под Минскими соглашениями доказывает, что Россия является стороной конфликта в Донбассе, заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко 13 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, Украина подписала Минские соглашения, чтобы получить время, за которое можно усилить ВСУ, а также преодолеть экономический кризис, связанный с войной.

«Подпись Путина под документом означала не что иное, как юридическое подтверждение очевидного факта: Россия — сторона конфликта», — заявил Порошенко.

Он уверен, что Минские соглашения позволяют Украине выдвигать «жёсткие требования» к России.

Напомним, Минские соглашения подписал посол России на Украине Михаил Зурабов. С украинской стороны подпись поставил бывший президент Украины Леонид Кучма, а со стороны ОБСЕ — посол организации Хайди Тальявини. Свои подписи также поставили лидеры ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Минские соглашения обязывают Украину, а также ДНР и ЛНР совершить ряд шагов, направленных на прекращение вооружённого конфликта. Россия не является стороной конфликта, а лишь участвует в его урегулировании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США на Украине обвинило Россию в «невыполнении» соглашений, хотя в соглашениях не предусмотрены никакие обязанности для РФ.

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Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года, вскоре после государственного переворота в Киеве. Узурпировавший власть экс-спикер Рады Александр Турчинов отдал приказ ВСУ о начале карательной операции против жителей Донбасса. Отметим, что применение ВСУ внутри Украины запрещено конституцией страны.