Варшава, , 15:36 — REGNUM Встреча министров иностранных дел Польши и России состоится в ближайшее время. Об этом пресс-секретарь польского президента Блажей Спыхальский сообщил сегодня, 13 февраля, во время пресс-конференции, организованной перед президентским дворцом в Варшаве.

По словам Спыхальского, темой встречи глав внешнеполитических ведомств России и Польши станет подготовка к мероприятиям, посвящённым 80-летию расстрела польских граждан, находившихся на территории СССР после оккупации Польши Германией в 1939 году.

«Президент ожидает от премьер-министра и правительства принятия мер, направленных на достойную подготовку церемонии к 80-летию Катыньского преступления. В ближайшие дни состоится встреча глав МИД Польши и России по этому вопросу», — приводит слова пресс-секретаря «Польское радио».

Утверждение о том, что в 2020 году исполнилось 80 лет с момента расстрела польских военных и чиновников, подразумевает поддержку нацистской версии о том, что поляки были расстреляны властями СССР в 1940 году. В то время как это не доказано, и существует немало сторонников советской версии, согласно которой поляки были расстреляны немецкими оккупантами после июня 1941 года.