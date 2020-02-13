Москва, , 15:32 — REGNUM Встреча министров иностранных дел России и Польши Сергея Лаврова и Яцека Чапутовича не прорабатывается, заявили 13 февраля в МИД РФ.

«Не прорабатывается», — ответили РИА Новости на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы Польши Блажей Спихальский на брифинге заявил, что встреча министров иностранных дел двух стран состоится в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ в Польше заявили, что не получали обращения по планируемому визиту премьер-министра республики Матеуша Моравецкого в Смоленск

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