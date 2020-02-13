Джакарта, , 15:28 — REGNUM Посольство Китая в Индонезии отметило, что налаживает координацию и сотрудничество с правительством Индонезии в сфере борьбы с коронавирусом, сообщает Sindonews.

«Китай уделяет приоритетное внимание координации и сотрудничеству с индонезийской стороной. Власти установил тесные связи с правительством Индонезии, посольством и генеральным консульством Индонезии в Китае для обеспечения ухода и помощи индонезийским гражданам», — говорится в заявлении посольства Китая в Индонезии.

Издание отмечает, что соответствующие ведомства в Индонезии активно предоставляют визовые услуги для китайских туристов, которые все еще находятся в Индонезии.

«Китайская сторона будет продолжать придерживаться принципа открытости и прозрачности и активно осуществлять международное сотрудничество со странами, включая Индонезию. Мы надеемся и впредь идти рука об руку и работать вместе, чтобы преодолеть трудности», — отмечает посольство Китая в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Китая Си Цзиньпин провел телефонный рразговор с президентом Индонезии Джоко Видодо на фоне усилий КНР по борьбе со вспышкой коронавируса.

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