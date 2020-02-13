Тбилиси, , 15:37 — REGNUM Приезд главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грузию вызовет такую протестую волну, что правительству и лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили придется бежать из страны. Такое заявление журналистам агентства «ИнтерпрессНьюс» 13 февраля сделал председатель фракции «Единое национальное движение» (ЕНД) Роман Гоциридзе.

Лидер ЕНД прокомментировал заявление российского сенатора Григория Карасина, что делегация из России намерена участвовать в заседании комитета министров Совета Европы Тбилиси.

«Что касается Сергея Лаврова, его приезд в Грузию должен быть исключен, а не то власти получат такую протестную волну, что правительству и Иванишвили, подобно [бывшему главе Аджарии] Аслану Абашидзе, придется убегать на самолете Лаврова», — заявил Гоциридзе.

Он добавил, что больше в российский самолет никто не вместится, а потому оставшихся судей будет судить «независимый грузинский суд».

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии действует закон «Об оккупированных территориях», который предусматривает уголовное наказание за посещение Южной Осетии и Абхазии не с грузинской территории. Лаврова в Тбилиси считают нарушителем данного закона.

Напомним, независимость Южной Осетии и Абхазии Россия признала после нападения грузинской армии на Цхинвал. Москве пришлось вмешаться в конфликт, чтобы остановить агрессию Грузии. Действия России в Тбилиси назвали «оккупацией».

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