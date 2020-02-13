Киев, , 15:24 — REGNUM Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей НАТО и призывает «западных партнеров» поддержать ее на этом пути.

Об этом заявил сегодня, 13 февраля, украинский министр обороны Андрей Загороднюк, который посещает штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба министерства уточняет, что тема обсуждалась на рабочем завтраке с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Согласно источнику, Загороднюк заявил, что присоединение к вышеупомянутой программе НАТО сейчас является приоритетом для Украины.

Министр добавил, что Украина сделала «значительный прогресс» во внедрении стандартов Альянса и, по его мнению, уже соответствует военным критериям присоединения к программе партнерства расширенных возможностей.

ИА REGNUM отмечает, что накануне визита Загороднюка в Брюссель посол США Кей Бейли Гатчисон заявила на брифинге, что Вашингтон поддерживает программу расширенных возможностей для Украины в НАТО.

«И я думаю, что также в НАТО существует широкое одобрение по этому поводу», — подчеркнула Гатчисон.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз напомнил, что Украина должна сосредоточиться на воплощении реформ с целью приближения к членству в Альянсе.

«Члены НАТО настроены поддерживать Украину. Мы приветствуем тот прогресс, который видели», — сказал он.